Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek'te durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araçta uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika

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