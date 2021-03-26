Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı
26.03.2021 14:09
Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bir kişinin araçta uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi? Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz