Son Dakika Haberleri: Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

24 dakika önce

Antalya'da park halindeki aracın içinde bulunan sürücünün üzerinde 3,5 gram esrar, aracında ise esrar olduğu değerlendirilen 16 kilo ağırlığında bitki parçaları ele geçirildi.

Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da park halindeki aracın içinde bulunan sürücünün üzerinde 3,5 gram esrar, aracında ise esrar olduğu değerlendirilen 16 kilo ağırlığında bitki parçaları ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yeşildere Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın durumundan şüphelenerek, kontrol etti. Kontrol sırasında araç sürücüsü İ.K.'nın üzerinde kağıt mendile sarılı vaziyette daralı 3,5 gram esrar maddesi ve araç içerisinde esrar olduğu değerlendirilen 16 kilo ağırlığında bitki parçaları ele geçirildi. İ.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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