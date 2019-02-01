Araçta Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahsılar Adliyeye Sevk Edildi

Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahsılar adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahsılar adliyeye sevk edildi



KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Derince Yörükler mevkiinde park halindeki bir araçtan şüphelenen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen S.Ç. isimli genç kız, B.N. isimli kadın ile R.B., N.Ç. ve E.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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