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Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu

01.02.2022 15:07
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın aracında yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Jandarma ekipleri, bir şahsın aracında yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aksu İlçesi, Topallı Mahallesi yol kontrol noktasında saat 04.30'da Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada M.K. isimli şahsa ait araçta 1 adet ruhsatsız 7.65 marka tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve içerisinde 7 adet 7.65 minimetre çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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