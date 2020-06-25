Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi

Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep Polisi tarafından takibe alınan bir araçta zulalanmış halde 154 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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