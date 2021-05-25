Araçtaki 1 kilo metamfetamini 'Ezer' ve 'İmla' buldu - Son Dakika

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekler 'Ezer' ve 'İmla' ile yapılan aramada, 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpekler 'Ezer' ile 'İmla'nın da kullanıldığı aramada, araçta gizlenen 1 kilo 771 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.