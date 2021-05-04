ARAÇTAKİ 139 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'ALFA' BULDU - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM otoyolunda durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişinde takibe aldığı bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada aracın tavanı sökülerek 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFERİN REXO VE ALFA

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Aferin Rexo, aferin Alfa. Van ve Kocaeli'de narkotik dedektör köpekleri Rexo ve Alfa ile yapılan aramada 355 kilo 450 gram eroin ele geçirildi' ifadeleri kullanıldı.