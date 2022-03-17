Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama - Son Dakika
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Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama

17.03.2022 12:00
Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama

EDİRNE'de, jandarmanın takibe alıp, İstanbul'da durdurduğu otomobilde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarmanın takibe alıp, İstanbul'da durdurduğu otomobilde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve Ö.Y., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmada, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan, içinde uyuşturucu olduğu bildirilen otomobili Edirne'den takibe aldı. Araç, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 14 paket içinde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Sürücü E.D. ve araçta bulunan Ö.Y., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve Ö.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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İstanbul, Tragger, Edirne, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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