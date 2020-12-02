Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize "onarım" ve "değer kaybı" cezası - Son Dakika

Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize "onarım" ve "değer kaybı" cezası

02.12.2020 11:31
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, ikinci el araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertiz firmasının ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle, tüketiciye aracın onarımı ve değer kaybı için 9 bin lira ödemesine hükmetti.

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, ikinci el araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertiz firmasının ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle, tüketiciye aracın onarımı ve değer kaybı için 9 bin lira ödemesine hükmetti.

Kentteki bir firmaya ekspertiz yaptırarak ikinci el araç satın alan tüketici, daha sonra başka bir ekspertiz firmasına yaptırdığı incelemede aracın dolu yağması nedeniyle tavan, kaput ve bagajında hasar olduğunu öğrendi.

Tüketici, uyuşmazlık konusu olan "Ayıplı Hizmet/Hizmet Standardına veya Teknik Düzenlenmesine Aykırı Olarak İfa Edilmesi" gerekçesiyle aracın değer kaybı ve onarım masraflarının iadesini talep etmek için 10 bin lira bedel istemiyle Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Aynı savunmada, incelemede aracın boyalı parçasının olup olmadığının tespit edildiği, dış muayenesi sonucu parçalarının orijinal olduğunun belirtildiğini aktaran firma, göçük durumu veya göçük nedeninin yaptıkları ekspertiz hizmetiyle tespit edilmediğini belirterek, şikayetin reddini talep etti.

Bilirkişiden "ekspertiz hizmeti ayıplı yaptı" raporu

Karar tutanağında yer verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz işleminin "ayıplı" yapıldığı, ekspertizde dolu hasarının onarımı için 3 bin, bu onarım sebebiyle araçta oluşacak değer kaybının ise 6 bin lira olduğu aktarıldı.

Tutanağın inceleme ve gerekçe kısmında, 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek, "Bilirkişi raporu doğrultusunda ayıplı hizmet oluştuğu anlaşıldığından tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek 9 bin liranın tüketiciye iadesi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, yetkisi olup da sorumluluğu olmayan işlemlerden birinin de oto ekspertiz olduğunu söyledi.

Ekspertizlerin her türlü yetkisi olduğunu, rapor verebildiğini, para da kazandığını ama bir sorumluluğu olmadığına dikkati çeken Şahin, "Yanlış bir rapor verdiğinde, alıcıyı yanılttığında kendisine bir sorumluluk gelmiyor, bir cezalandırma işlemi yoktu. Artık var. İlk defa Kayseri Ticaret İl Müdürlüğündeki İl Hakem Heyeti bünyesinde bir karar alındı. Ekspertiz işleminin yanıltıcı ve eksik olduğundan dolayı firmanın cezalandırılmasına karar verildi." dedi.

Kararı değerlendiren Şahin, "Tüketici, dolu hasarı olan bir araç almış fakat satın almadan önce ekspertize götürmüş. 'Bir hasar yok' demişler. O da güvenmemiş, daha sonra başka bir ekspertize gitmiş ve o ekspertiz her şeyi çıkartmış." diye konuştu.

"Emsal" niteliğinde karar çıktı

Şahin, sorumluluğun tüketiciyi yanıltan ekspertize ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketici de aslında 60 bin lira olan arabayı 51 bin liraya almış olacak ve o zararından kurtulmuş olacak. Yanlış bir ekspertiz raporu verilmişse o bedeli ekspertiz firmasından tahsil edebiliriz. Bunun da yöntemi 10 bin 390 liralık alacağa kadar Tüketici Hakem Heyetine başvurmak, üzerinde de Tüketici Mahkemelerine başvurmaktır. Emsal karar da var. Tüketiciler Birliğinden isteyen bu kararı alabilir."

Daha önce kendisine yanlış rapor verilen tüketicilerin bununla ilgili kime müracaat edeceklerini bilemediklerini dile getiren Şahin, ilk defa bir tüketicinin Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması ile "emsal" niteliğinde karar çıktığını sözlerine ekledi.

Ekspertiz, Kayseri, Göçük, Hakem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 'onarım' ve 'değer kaybı' cezası - Son Dakika


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