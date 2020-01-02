Araçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Araçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Araçtaki iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 63 HH 933 plakalı araçta bulunan kardeşlerden İbrahim D. ile Mikail D.'ye kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan 2 kardeş sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 45 yaşındaki İbrahim D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mikail D.'nin ise tedavisi sürüyor.


Emniyet ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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