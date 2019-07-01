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Araçtaki kadının makyaj çantasından uyuşturucu çıktı

2 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin kovalamaca sonrası durdurduğu hafif ticari araçtaki kadının çantasında 500 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Araçtaki kadının makyaj çantasından uyuşturucu çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin kovalamaca sonrası durdurduğu hafif ticari araçtaki kadının çantasında 500 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirlediği aracı takibe aldı. Uygulama noktasında önlem alan polis ekiplerini gören hafif ticari aracın sürücüsü aniden dönüş yaparak kaçmaya başladı. Polis takibe aldığı ve 'dur' ihtarında bulunduğu araç, yaşanan kovalamacanın ardından önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan İ.E., T.O. ve M.B., gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpek 'Larissa' ile arama yapıldı. Aramada kadın şüpheli M.B.'nin makyaj çantası içinde 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


- Çorlutekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
Makyaj, Çorlu, Güncel
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