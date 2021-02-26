Araçtaki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı - Son Dakika

Araçtaki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı
26.02.2021 00:57
Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir otomobil içerisindeki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı.
Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir otomobil içerisindeki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilin torpido bölmesinde gizlenen uyuşturucu madde dedektör köpeği Atlas'tan kaçmadı. Otomobilde arama yapılırken, Atlas'ın tepki vermesiyle polis ekiplerinin yaptığı kontrolde torpidonun alt bölmesine gizlenmiş paket içerisinde 341 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Otomobilde diğer eşyalar üzerinde de Atlas'ın yardımıyla yapılan arama 0,76 gram skunk esrar maddesi ve 1,43 gram metamfetamin maddesi bulunurken, araçtaki 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - TRABZON
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