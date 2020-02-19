Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı - Son Dakika

Ardahan'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 51 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Göle ilçesi Türbe mevkinde yapılan yol uygulamasında bir araçta arama yapıldı. Arama esnasında araç içerisinde bulunan kişilerin hal ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araçta arama genişletildi. Ekipler yaptıkları aramada, aracın stepne lastiğinde gizlenmiş halde Bizans ve İslami döneme ait 4 bin 51 adet sikke ele geçirildi.



Olayla ilgili araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN