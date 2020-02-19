Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı - Son Dakika

Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı

6 saat önce

Ardahan'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 51 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı, System.String[]

Ardahan'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 51 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Göle ilçesi Türbe mevkinde yapılan yol uygulamasında bir araçta arama yapıldı. Arama esnasında araç içerisinde bulunan kişilerin hal ve hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araçta arama genişletildi. Ekipler yaptıkları aramada, aracın stepne lastiğinde gizlenmiş halde Bizans ve İslami döneme ait 4 bin 51 adet sikke ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı
İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci: Arkadaşımla konuştuğum için vurdu

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araçtan 4 bin 51 adet sikke çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]