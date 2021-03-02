Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Araçtan 4 kilo 250 gram uyuşturucu madde çıktı
02.03.2021 17:37
İzmir'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.
İzmir'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, araçta gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skunk türü sentetik uyuşturucu bulundu. Konu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti