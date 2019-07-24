Araçtan ateş açtılar, jandarmaya yakalandılar
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Ormanevleri mevkiinde araçlarından silahla ateş açan şüpheliler jandarma tarafından yakalanırken, 2 silaha el konuldu.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
'ın Almus
ilçesinde bulunan Ormanevleri mevkiinde araçlarından silahla ateş açan şüpheliler jandarma tarafından yakalanırken, 2 silaha el konuldu.
Tokat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Almus ilçesinde bulunan Ormanevleri Mevkiinde araçtan havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı. İhbarla birlikte hemen harekete eden ekipler şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve tabancalara ait 52 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - TOKAT
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