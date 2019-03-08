Son Dakika Haberleri: Araçtan Atıldığı İddia Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

Araçtan Atıldığı İddia Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

11 dakika önce

MERSİN (AA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Araçtan Atıldığı İddia Edilen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
MERSİN (AA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Baraj Mesire Yolu mevkisinde iki gün önce seyir halinde araçtan atıldığı ileri sürülen R.D. (37), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kadını aracından atarak öldürdüğü iddiasıyla E.Ç'yi (47) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: AA

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