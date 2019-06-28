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Araçtan cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polislere yakalandı

1 saat önce

Araçtan cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polislere yakalandı BURSA - Bursa'da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.

Araçtan cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polislere yakalandı BURSA - Bursa'da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.
Mayıs ayı sonunda Osmangazi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında A.K. isimli vatandaş, arkadaşından emanet olarak aldığı arabaya malzeme yüklemek için park etti. A.K.'nin malzemeleri getirmek için kısa süreliğine arabanın yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, arabanın açık penceresinden içerisini kontrol etti. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, arabanın ön kapısını açarak cep telefonunu aldı ve koşarak kayıplara karıştı.
O anlar saniye saniye güvenlik kamaralarına yansırken, yaşanan hırsızlık olayı üzerine A.K. emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık zanlısı D.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Araçtan cep telefonu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polislere yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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