ARAÇTAN DÜŞEN SÜRÜCÜYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde hafif ticari araç bariyere çarparak savruldu. Hafif ticari araçtan düşen sürücü arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden B.B. idaresindeki 41 AGV 946 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.B. yola savruldu. Bu esnada arkadan gelen İ.K. idaresindeki 06 BIL 671 plakalı otomobil duramayarak, önce yola düşen sürücüye, ardından savrulan hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, B.B.?nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 1 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından B.B.?nin cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.