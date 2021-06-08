- Diyarbakır'da itfaiye ekipleri, araca giren yılanı doğaya bıraktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayapınar Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde vatandaşların ihbarı sonucu araç içinde fark edilen yılan, titiz bir çalışmanın ardından canlı şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin, çalışması sonucu yakalanan yılan daha sonra kentteki yerleşim alanlarının dışında doğaya bırakıldı.