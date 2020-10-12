Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza - Son Dakika

Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza

12.10.2020 07:40
Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan maganda polis tarafından gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan maganda polis tarafından gözaltına alındı. Sürücüye araçtaki eksiklerinden dolayı da 6 bin 617 lira trafik cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde bir otomobilden havaya 2 el ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonunda ateş açılan otomobil polis tarafından durdurulurken, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücüsü Kurtuluş Ç. (21) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.Yapılan kontrollerde suç kaydı olduğu tespit edilen Kuruluş Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile araçtaki eksiklerinden dolayı toplam 6 bin 617 lira trafik cezası kesilip, otomobili de otoparka çekildi.


Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza

Pompalı Tüfek, Polis, Araç, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tepki çeken görüntüler! Toplu taşımada şarkı söyleyip sigara içtiler Koronavirüs, cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcılığını koruyabiliyor Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemindeki 5. yıldız detayı dikkat çekti Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor
Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi Çin sınır ihlali yaparak Japonya karasularına girdi         
06:29
KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı KKTC'deki seçimlerin ardından Rumlar Maraş'a girmeye kalktı         
23:52
Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi Sigara yakmak için çakmak çakan kişi, kundakçı sanılarak darbedildi         
23:02
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı         
18:35
Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum         
17:20
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti         
10:10
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 07:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Araçtan rastgele ateş açan magandaya 6 bin 617 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei