Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı - Son Dakika

VAN'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araçtan sökülmüş 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'nden diğer illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin arazisinde arama-tarama faaliyeti yaptı. Araziye terk edilen araçtan sökülen 2 şaftın içine gizlenen 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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