Araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Araçtan uyuşturucu çıktı

22.02.2022 20:02
Araçtan uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine araçla uyuşturucu getiren 3 kişi Narkotik ekiplerince gözlatına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine araçla uyuşturucu getiren 3 kişi Narkotik ekiplerince gözlatına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve NSM teknik büro ile yapılan koordineli çalışmalarda Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi aldı. Bodrum girişinde durdurulan araçta 138 gram uyuşturucu maddesi yakalandı. Araçta bulunan F.A, Ö.A ve Y.B isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı 14 yıl hapis cezası vardı, yol kontrol noktasında yakalandı Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Bodrum'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: Araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement