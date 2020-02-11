Araçtan uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçtan uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Araçtan uyuşturucu madde çıktı

6 saat önce

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçtan uyuşturucu madde çıktı, System.String[]

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde B.E.'nin Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Mardin'e eroin maddesi getirip piyasaya süreceği belirlendi. Takibe alınan araca Mardin'in Savur ilçesine bağlı İşgören Mahallesinde jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Geldiği istikamete kaçmaya çalışan araç sürücüsü takipte bulunan jandarma ekibi tarafından durduruldu.


Durdurulan araçta yapılan aramada poşet içerisinde sarılmış vaziyette piyasa değeri 60 bin lira olan 570 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Mardin, Savur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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