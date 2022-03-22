Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika

Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada, içinde 2 kişi olan otomobilden şüphelenen polis ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü ihtara uymayıp kaçtı, bu sırada otomobilden de yol kenarına el bombası atıldı. Bomba patlamazken, 2 şüpheli takiple yakalandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sonucu 2 şüphelinin bağlantısı olduğu saptanan 3 kişi daha gözaltına alındı.

EVDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI

Şüpheliler Y.R., A.Ç.B., S.B., Ö.G. ve A.İ.'nin adreslerindeki aramada, 1 el bombası, 54 makineli tüfek mermisi, 1 uçaksavar mermisi, 2 kurusıkı tabanca ile 21,7 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.