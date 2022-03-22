Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika
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Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu

22.03.2022 19:27

Hatay'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yol kenarına el bombası attı. Olay sonrası 2 şüpheliden sonra 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uçaksavar ve makineli tüfek mermileri ele geçirildi.

Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada, içinde 2 kişi olan otomobilden şüphelenen polis ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü ihtara uymayıp kaçtı, bu sırada otomobilden de yol kenarına el bombası atıldı. Bomba patlamazken, 2 şüpheli takiple yakalandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sonucu 2 şüphelinin bağlantısı olduğu saptanan 3 kişi daha gözaltına alındı.

EVDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI

Şüpheliler Y.R., A.Ç.B., S.B., Ö.G. ve A.İ.'nin adreslerindeki aramada, 1 el bombası, 54 makineli tüfek mermisi, 1 uçaksavar mermisi, 2 kurusıkı tabanca ile 21,7 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu
Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu
Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu
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El Bombası, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçtan yol kenarına el bombası atan şüphelilerin evinde uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika
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