Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı - Son Dakika

Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı

21.03.2021 12:34
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı, System.String[]

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık için girdiği evdeki Kamile Saraç'ı (58) öldürdükten sonra evi yakmaya çalışan Uğur Karadaş (29), polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık için girdiği evdeki Kamile Saraç'ı (58) öldürdükten sonra evi yakmaya çalışan Uğur Karadaş (29), polis tarafından yakalandı. Polis, bu olay ile 3 yıl önce Şerife Sönmez'in ölümü arasındaki benzerlikten yola çıkarak, Sönmez'in ölümünden de Karadaş ile arkadaşı Ali Kayırhan'ın (38) sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

Olay, 17 Mart günü saat 23.00 sıralarında, Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir evin çatısında dolaşan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, camı kırıp eve girdiğinde, Kamile Saraç'ın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, çatı kısmına açılan tavandaki kapağın açık olduğu, buradaki kiremitlerin kırılarak eve girildiği belirlendi. Ayrıca sobanın devrilerek, evde yangın çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin Uğur Karadaş olduğunu belirledi. Elmalı'nın Kuzköy Mahallesi'nde babasına ait evde yakalanıp gözaltına alınan Uğur Karadaş, cinayeti itiraf etti.İKİ CİNAYET ARASINDAKİ BENZERLİKPolis, 14 Ocak 2018 tarihinde evinde yangın çıkan Şerife Sönmez'in ölümüyle bu cinayet arasındaki benzerlik nedeniyle iki olay arasındaki bağlantıyı derinlemesine inceledi. Yapılan sorguda Uğur Karadaş, Şerife Sönmez'in ikametine Ali Kayırhan ile hırsızlık amaçlı girdiklerini, Kayırhan'ın kadının yatağının altından, içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını, Ali Kayırhan'ın elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıktığını, kadının hareketsiz kalarak yere yığıldığını aktardı. Karadaş, ardından Ali Kayırhan'ın evde bulunan elektrikli sobayı devirerek yangın çıkardığını, kesedeki 3 bin 750 liranın bin lirasını kendisinin, kalanını Ali Kayırhan'ın aldığını kaydetti.

Karadaş'ın ifadesi üzerine Ali Kayırhan da ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı

Hisarcık, Cinayet, Elmalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı - Son Dakika


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