Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2) - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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