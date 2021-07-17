Aradığı aşkı Esra Erol'da değil, setlerde buldu! Ersan Örs görüntü alan gazetecilere sert çıktı

ATV ekranlarında Esra Erol ile yayınlanan evlilik programına katılan isimler arasında yer alan oyuncu Ersan Örs, evlilik programında bulamadığı aşkı setlerde buldu.

SEVGİLİSİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU

Aynı zamanda oyunculuk yapan Örs'ün sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.

GAZETECİLERE SİNİRLENDİ

Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu, sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı sokaklarında gezerken, karşısında gazetecileri görünce sinirlendi. Örs, "Neden bizi çekiyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.