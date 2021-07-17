ATV ekranlarında Esra Erol ile yayınlanan evlilik programına katılan isimler arasında yer alan oyuncu Ersan Örs, evlilik programında bulamadığı aşkı setlerde buldu.
Aynı zamanda oyunculuk yapan Örs'ün sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu, sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı sokaklarında gezerken, karşısında gazetecileri görünce sinirlendi. Örs, "Neden bizi çekiyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Aradığı aşkı Esra Erol'da değil, setlerde buldu! Ersan Örs görüntü alan gazetecilere sert çıktı - Son Dakika Magazin