Aradığı huzuru köyünde buldu - Son Dakika

Aradığı huzuru köyünde buldu

Zonguldak'ta şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak için uzun yıllar yaptığı taksiciliği bırakarak köy yaşantısını tercih eden Fatih Keserci, kendi beslediği hayvanların ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Zonguldak'ta şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak için uzun yıllar yaptığı taksiciliği bırakarak köy yaşantısını tercih eden Fatih Keserci, kendi beslediği hayvanların ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

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Kentte uzun yıllar taksicilik yapan 38 yaşındaki Keserci, kentin stresini bıkarak geçen yıl köye yerleşme kararı aldı. "Köy hayatını yapamazsın" diyenlere aldırış etmeyen Keserci, merkez ilçeye bağlı Alancık köyündeki dede ocağına dönerek, köy hayatının sakinliğinde yaşamını sürdürmeye başladı.

Burada dedesinden kalma bağ ve bahçeyle ilgilenmesinin yanı sıra 40 tavuk, 2 inek, dana, kedi ve köpek gibi hayvanlar besleyen, arı yetiştiren Keserci, doğal ürünler tüketip, yumurta, bal ve süt satarak geçimini sağlıyor.

"Huzuru buldum." dediği köyünde tabiatla iç içe eşiyle bir yaşam sürdüren Keserci, şehre göre daha sakin ve stressiz bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Hiçbir sıkıntım yok, rahatım"

Fatih Keserci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sıkıntısı, stresi ve yorgunluğunun köye dönme kararı almasında büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Doğayla iç içe olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Keserci, "Burada insanlardan uzak, hayvanlarla iç içeyim. Hiçbir sıkıntım yok, rahatım. Tavuk, civciv, arı, ineklerle ilgileniyorum. Bunlar güzel şeyler ama şehirde bunları yaşama şansın yok." diye konuştu.

Keserci, koronavirüs sürecinde köyde oldukları için hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını anlatarak, "Bazı zamanlar şehre gittiğimde insanlara bakıyorum birbirleriyle kavga, gürültü, bağırmalar oluyor. Tabii bunu oradan koptuğun zaman bu insanların sıkıntısını, stresini anlayabiliyorsun. Orada yaşadığın sürece o stresi sen de yaşıyorsun, anlayamıyorsun ama burada öyle bir durum yok. Burada her şey çok rahat." ifadelerini kullandı.

Daha önce de bu kararı aldığını ama gerçekleştiremediğini aktaran Keserci, zamanını hayvanların sütünü sağarak, yumurtalarını toplayarak, hayvanların yiyeceklerini tedarik ederek, bağ ve bahçe işleriyle uğraşarak geçirdiğini belirtti.

Keserci, insanların köye yerleşme kararına farklı tepkiler gösterdiğini ifade ederek, "Şehirde yaşıyordu, bu hayatı beceremez gibi düşünceler vardı ama bunların hiçbirine aldırış etmeden yerleştim. İmkanı olan, yaşamayı böyle seven insanlar varsa kendi işinde, düzeninde rahatça çalışabilir." dedi.

Köy muhtarı Murat Öz de kentten kendi köylerine dönen insanları görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Keserci'nin insanlara iyi bir örnek olduğunu ve ona ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Zonguldak, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aradığı huzuru köyünde buldu - Son Dakika
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