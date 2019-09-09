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Aradığım evi buldum

17 dakika önce

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, sevgilisi Kenan Koçak ile yaşayacakları evi bulduklarını açıkladı: "Uzun süredir ev bakıyorduk. Nihayet kendi zevkimize göre bir ev bulabildik.

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Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, sevgilisi Kenan Koçak ile yaşayacakları evi bulduklarını açıkladı: "Uzun süredir ev bakıyorduk. Nihayet kendi zevkimize göre bir ev bulabildik. Şu an onun dekorasyonu ile ilgileniyoruz."

Kenan Koçak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:20 
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