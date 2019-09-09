Aradığım evi buldum
17 dakika önce
Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, sevgilisi Kenan Koçak ile yaşayacakları evi bulduklarını açıkladı: "Uzun süredir ev bakıyorduk. Nihayet kendi zevkimize göre bir ev bulabildik.
Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, sevgilisi Kenan Koçak ile yaşayacakları evi bulduklarını açıkladı: "Uzun süredir ev bakıyorduk. Nihayet kendi zevkimize göre bir ev bulabildik. Şu an onun dekorasyonu ile ilgileniyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:20
Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı Oyuncu Ayhan Taş, boşandığı eşi Esin Taş'la yeniden evlendi Şarkıcı Mr. Jade, elleriyle duvar yıktığı anların videosunu paylaştı Kadın dizisinde yeni sezon öncesi şoke eden ayrılık iddiası!