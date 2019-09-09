Aradığım evi buldum

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, sevgilisi Kenan Koçak ile yaşayacakları evi bulduklarını açıkladı: "Uzun süredir ev bakıyorduk. Nihayet kendi zevkimize göre bir ev bulabildik. Şu an onun dekorasyonu ile ilgileniyoruz."