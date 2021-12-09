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'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak - Son Dakika

'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak

09.12.2021 12:13
'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Haftası için hazırladığı "Aradığın Seni Arayandır" adlı oyun SDKM'de prömiyer yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl 748. Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Haftası için özel bir oyun hazırladı. Burak Çodur'un yazdığı Birkan Görgün'ü yönettiği "Aradığın Seni Arayandır" adlı oyun 10 Aralık Cuma günü SDKM'de saat 20.00'de prömiyer yapacak.

İLK GÖSTERİM

''Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür'' diyerek vuslata eren Hz. Mevlana'nın ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus için Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni bir oyun hazırladı. Burak Çodur'un Mesnevi'den uyarlayarak yazdığı Birkan Görgün'ün yönetmenliğini üstlendiği "Aradığın Seni Arayandır" adlı oyun 10 Aralık Cuma günü SDKM'de prömiyer yapacak. Saat 20.00'de başlayacak tek perdelik "Aradığın Seni Arayandır" adlı oyun Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevisi'nde yer alan hikayelerden kesitler sunacak.

TEK PERDELİK OYUN

Oyunda Emre Işık ve Nursel Çeliktürk seyirci karşısına çıkacak. Oyunun yönetmen yardımcılığını Emel Pala ve Aytek Mete Elgün üstlenirken, müzik Oktay Köseoğlu, dramaturg Sevil Koç, koreografi Gülden Çelen, sahne tasarım Sinan Yardımedici, kostüm tasarım Selin Ölçen ve ışık tasarım Yakup Çartık görev alacak.

'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Aradığın Seni Arayandır' 10 Aralık'ta prömiyer yapacak - Son Dakika
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