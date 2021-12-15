''Aradığın Seni Arayandır'' İsimli Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı - Son Dakika

Vişne Bahçesi ve Radyo-yu Hümayun gibi başarılı eserlerle sezona merhaba diyen Şehir Tiyatroları güçlü bir oyunla daha, '' Aradığın Seni Arayandır '' ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Son yılların en başarılı tiyatro yazarları arasında gösterilen Burak Codur'un kaleme aldığı ''Aradığın Seni Arayandır'' isimli oyun Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı öncülüğünde sahneye taşındı. Oyunu Devlet Tiyatroları Sanatçısı Birkan Görgün yönetti. Dramaturji'de Sevil Koç, Yönetmen Yardımcılıklarında Emel Pala ve Aytek Elgün görev aldı. Sahnede ise devleşen performansları ile Emre Işık ve Nursel Çeliktürk ikilisi boy gösterdi.

Seyircinin izlerken duygu dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmazken, oyunun sonunda duygu dolu anlar yerini alkış tufanına bıraktı.

BAŞKANIMIZ TAHİR BÜYÜKAKIN'IN DESTEĞİ İLE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ

Günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, ''Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın desteği ile Şehir Tiyatroları olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Ve repertuarımızı genişletiyoruz. Birbirinden güzel oyunlarımız ve başarılı sanatçı kadromuz ile seyircimizi bu yılda sanata doyuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Kocaeli Şehir Tiyatroları, sanatçısı ve seyircisi ile bir bütün olarak en iyi olmaya devam edecektir…'' dedi.

Oyunun sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yazar Burak Codur ise; ''Bizlerin mutluluğu seyircinin ellerinden çıkan alkışlardır. Alkışlara bakacak olursak mutluluğumu kelimelerle tarif edebilmem pek mümkün görünmüyor. Çok mutlu ve de gururluyum. Zira yazmış olduğum oyunum ülkenin en iyi tiyatrolarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelendiği ve beğenildiği için… Bu vesile ile Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Sanat kenti Kocaeli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın Başkanımız başta olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'a ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'ya kapılarını bana açtıkları için teşekkür ediyor, en kalbi hürmetlerimi sunuyorum'' dedi.