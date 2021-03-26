Aradıkları adrenalini beyaz örtü içinde buldular - Son Dakika

road tutkunları, Mart ayında gelen kar yağışının ardından 50 cm'e ulaşan beyaz örtü içinde safari keyfi yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Düzce'de Mart ayında gelen kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de adrenalin tutkularını gidermek için karlı kaplı alanlara araçlarını sürdüler. Arazi araçları ile Beyköy beldesinden Sinekli yaylasına doğru yola çıkan kulüp üyeleri, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yaylaya ulaşan safari tutkunları, gezi sırasında zaman zaman zor anlarda yaşadı. Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup üyeleri, araçlarının donanımları iyi olmayan sürücülere de uyarılarda bulundu.

Kulüp başkanı Mehmet Albayrak, araçlarına güvenerek yola çıkan bir çok kişinin yollarda kalabileceklerini belirterek, kesinlikle tek başlarına yola çıkmamalarını istedi. - DÜZCE