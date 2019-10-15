"Araf 3 Cinler Kitabı" 25 Ekim'de vizyonda

Filmin yapımcısı ve yönetmeni Biray Dalkıran, "İddia ediyorum çektiğim en korkunç film 'Araf 3 Cinler Kitabı'." şeklinde konuştu. Korku filmlerinin otoritesi olarak kabul gören Biray Dalkıran'ın yönettiği "Araf 3 Cinler Kitabı" nın başrollerini Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can paylaşıyor. Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek senaryosunu Şafak Güçlü'nün yazdığı "Araf 3" ün yönetmeni Biray Dalkıran, bu filmin serinin en iddialı yapımı olacağını özellikle vurguladı.

Gerek görsel efektleri ve makyajıyla ülkemizdeki birçok korku filminden çok daha titizlikle hazırlanan "Araf 3" çekim aşamasında filmin oyuncularından Çağla Erdimen, Araf 3'ün çekim atmosferinden çok etkilendiğini ve evde yalnız kalamadığını söyledi. Çekim aşamasından sonra da uzun bir süre korku halini üzerinden atamadığını vurguladı. Başrol oyuncusunun bu açıklamasının ardından filmin içeriği sosyal medyada da merak konusu oldu.