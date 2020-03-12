Araf 4: Meryem - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

"Araf 4: Meryem"

Gökhan Arı'nın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Araf 4: Meryem", çiçeği burnunda bir öğretmen olan Meryem ile aynı evde kaldığı arkadaşı Güzide'nin başlarından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.