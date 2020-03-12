Araf 4: Meryem - Son Dakika

Araf 4: Meryem
7 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:43 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.
"Araf 4: Meryem"
Gökhan Arı'nın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Araf 4: Meryem", çiçeği burnunda bir öğretmen olan Meryem ile aynı evde kaldığı arkadaşı Güzide'nin başlarından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor.
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