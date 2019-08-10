Arafat'a "rahmet" yağdı

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MEB, ilk kez Diyanet adına yurt dışına öğrenci gönderecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin