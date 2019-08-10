Son Dakika Haberleri: Arafat'a "rahmet" yağdı
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Arafat'a "rahmet" yağdı

1 saat önce

Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı.

Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan vakfe duasının ardından birbirlerine sarılarak hac coşkusunu yaşayan hacılar, Arafat'ta etkili olan sağanakla coşkularını ikiye katladı.
Duadan yaklaşık 1 saat sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, çadırlarında bulunan hacıları kısa sürede dışarı çıkarttı. Hacılar, yağmur damlalarıyla serinledi.
Arafat'ta bulunan çocuklar da çadırlar arasında koşturarak kutsal topraklarda sağanağın tadını çıkardı.
Etkili sağanak 1 saat sürdü.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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