Arafat'a yağmur bereketi
22 dakika önce
Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:06 Kaynak: İHA
Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı. Hac
vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı'na çıktı. Suudi Arabistan
iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat'a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi. - MEKKE
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