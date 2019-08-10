Son Dakika Haberleri: Arafat'a yağmur bereketi
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Arafat'a yağmur bereketi

22 dakika önce

Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.

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Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.

Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı'na çıktı. Suudi Arabistan iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat'a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi. - MEKKE
Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:06 Kaynak: İHA
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