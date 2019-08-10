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- Arafat'a yağmur bereketi

58 dakika önce

- Arafat'a yağmur bereketiMEKKE - Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.

- Arafat'a yağmur bereketi
MEKKE - Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.
Hac vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı'na çıktı. Suudi Arabistan iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat'a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.
Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
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