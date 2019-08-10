- Arafat'a yağmur bereketi
58 dakika önce
- Arafat'a yağmur bereketiMEKKE - Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
- Arafat'a yağmur bereketi
MEKKE - Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat'ta bulunan hacılar yağmura yakalandı. Hac
vazifelerini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman, bugün haccın gerekliliklerinden biri olan Vakfe duasını gerçekleştirmek üzere Arafat Dağı'na çıktı. Suudi Arabistan
iklim koşulları altında sıcak havadan zor anlar yaşayan hacılar Vakfe duasından sonra Arafat'a yağan yağmur ile sürpriz yaşadı. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı