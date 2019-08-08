Son Dakika Haberleri: Arafat öncesi son tavaflar yapılıyor - MEKKE
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Arafat öncesi son tavaflar yapılıyor - MEKKE

1 saat önce

Arafat'a intikallerin başlamasına kısa süre kala hacı adayları vakitlerinin büyük kısmını Kabe'ye giderek tavaf yapmaya ve diğer ibadetlere ayırıyor.

Arafat'a intikallerin başlamasına kısa süre kala hacı adayları vakitlerinin büyük kısmını Kabe'ye giderek tavaf yapmaya ve diğer ibadetlere ayırıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:01 Kaynak: AA
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