Arafat öncesi son tavaflar yapılıyor - MEKKE
1 saat önce
Arafat'a intikallerin başlamasına kısa süre kala hacı adayları vakitlerinin büyük kısmını Kabe'ye giderek tavaf yapmaya ve diğer ibadetlere ayırıyor.
Arafat'a intikallerin başlamasına kısa süre kala hacı adayları vakitlerinin büyük kısmını Kabe'ye giderek tavaf yapmaya ve diğer ibadetlere ayırıyor. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:01 Kaynak: AA
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