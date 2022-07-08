Arafat'taki sahra hastanesi şifa dağıtıyor

Vakfe için Arafat'a gelen hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesinde tüm sağlık hizmetleri veriliyor.

Mekke ve Medine'de bulunan hastanelerinde hacı adaylarına hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Arafat'a intikallerin başladığı dün saat 16.00'dan itibaren Arafat'ta kurulan sahra hastanesinde hizmetlerini sürdürüyor.

AA muhabirine çalışmalara ilişkin bilgi veren hastanenin Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yunsur Çevik, Mekke'deki hastanede hizmetlerini Arafat'a en son hacı adayı gelene kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Çevik, 50 uzman ve çok sayıda pratisyen hekim olmak üzere yaklaşık 300 personelle hizmet verdiklerini dile getirdi.