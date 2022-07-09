Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu

09.07.2022 23:07
Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı korona virüs nedeniyle kaybetmişti. Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldığı sırada, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu.

(İHA)

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Alişan'ın duygusal anları! Katıldığı canlı yayında aklına kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı Alişan'ın duygusal anları! Katıldığı canlı yayında aklına kardeşi gelince gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: İHA

Selçuk Tektaş, Engin Uzun, Alişan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arafat vakfesinden yapılan canlı yayına katılan sanatçı Alişan gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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