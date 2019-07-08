Son Dakika Haberleri: Aragirspor'un yeni başkanı Metin Akyüz oldu
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Aragirspor'un yeni başkanı Metin Akyüz oldu

24 dakika önce

Geçen sezon şampiyon olarak Malatya 1. Amatör Küme Büyükleri Futbol Ligi'ne yükselen Aragirspor'da yapılan seçimli olağan kongrede başkanlığa Metin Akyüz seçildi.

Aragirspor'un yeni başkanı Metin Akyüz oldu, System.String[]
Geçen sezon şampiyon olarak Malatya 1. Amatör Küme Büyükleri Futbol Ligi'ne yükselen Aragirspor'da yapılan seçimli olağan kongrede başkanlığa Metin Akyüz seçildi.

Arapgir Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan kongreye tek aday olarak giren Metin Akyüz kulübün yeni başkanı oldu.

Kongre sonrası bir açıklama yapan Metin Akyüz, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Arapgirspor olarak yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini kaydeden Akyüz, "Öncelikle başından beri bizden desteklerini esirgemeyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizi yaptık ve gösterilen teveccühle bu önemli görev bize verildi. İnşallah yeni yönetim olarak Arapgir'imizi her zaman en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılar elde etmek istiyoruz. Bugün itibariyle göreve başlayarak yeni sezonun planlamasını yapacağız. Hedefimiz şampiyonluk olacak ve bu doğrultuda transferler yapacağız" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
Metin Akyüz, Arapgir, Malatya, Spor
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