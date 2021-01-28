Araka hasadı 2 ay önce başladı - Son Dakika

Araka hasadı 2 ay önce başladı

Mersin'de bezelye türü arakanın erken hasadı üreticileri hem sevindirdi hem de şaşırttı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi, bezelye türlerinden olan "araka"nın erken yetişmesine neden oldu.

İlçeden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avadan Mahallesi'nde araka hasadına başlayan çiftçiler, her yıl nisan ayının başında yaptıkları hasadı bu yıl erken gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulunan arakanın hasadının erken olması çiftçileri hem sevindirdi, hem de şaşırttı.

6 dönüm ekili alanda hasat yapan Zeliha Sevler, havaların sıcak gitmesinden dolayı erken hasat yaptıklarını söyledi. Sevler, "Normalde biz bu arakayı mart ile nisan ayında hasat ediyorduk ama havaların sıcak gitmesi nedeniyle ocak ayında hasada başladık. Bu seneki hava şartlarından arakamız açıkta, sera değil, yetişmiş vaziyette hasadına başladık" dedi.

Ürünün 20 gün önce yetişmeye başladığını belirten Ömer Alçı, "Allah'ın takdiri ilahisi havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde hasat yapmaya başladık. Kesinlikle ne bir sera, ne bir kapalı ortam. Gördüğünüz gibi bezelyelerimiz yaklaşık 20 gündür de var zaten. Bu şekilde bir hasat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

6 dönüm ekili alandan yaklaşık 20 ton ürün alınacağı belirtildi.

Çiftçiler, ülke genelinde havaların karlı ve yağışlı geçmesine rağmen Tarsus'ta bahardan kalma bir günde tarlalarında çalıştığı da görüldü.