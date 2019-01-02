Son Dakika Haberleri: Arakan'da 2 Bin 500 Kişi Daha Yerinden Edildi

Arakan'da 2 Bin 500 Kişi Daha Yerinden Edildi

53 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Arakan'da yaşanan çatışmalarda yaklaşık 2 bin 500 kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Arakan'da 2 Bin 500 Kişi Daha Yerinden Edildi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Arakan'da yaşanan çatışmalarda yaklaşık 2 bin 500 kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde, geçen ay Myanmar ordusu ve Arakan Kurtuluş Ordusu arasında başlayan çatışmaların 2 bin 500 kişiyi göçe zorladığını ifade etti.

Sözcü Haq, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin, yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye ekip gönderdiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Myanmar, Birleşmiş Milletler, Arakan, Güncel
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