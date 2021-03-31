Arakan Rohingya Birliği raporu: Myanmar'da siyasi kriz derinleşiyor - Son Dakika

Arakan Rohingya Birliği raporu: Myanmar'da siyasi kriz derinleşiyor

31.03.2021 14:53
Arakan Rohingya Birliği raporu: Myanmar'da siyasi kriz derinleşiyor, System.String[]

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Myanmar'da darbe yönetimine karşı sivil itaatsizlik ile muhalefetin arttığını ve siyasi krizin derinleştiğini bildirdi.

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Myanmar'da darbe yönetimine karşı sivil itaatsizlik ile muhalefetin arttığını ve siyasi krizin derinleştiğini bildirdi.

ARU tarafından Myanmar'ın Arakan eyaletinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin yayımlanan raporda, iktidardaki darbe yönetimi ve Myanmar ordusuna karşı sivil itaatsizliğin yaygınlaştığı, muhalefetin arttığı ve siyasi krizin derinleştiği kaydedildi.

Ülke genelinde Myanmar ordusuna karşı muhalefet arttıkça Arakan soykırımı konusunda seslerin yükselmeye devam ettiği kaydedilen raporda, eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye'nin yaptığı bir açıklamada Arakanlılara ordu tarafından yapılan zulmü kabul ederek Arakanlı Müslümanlardan özür dilediği hatırlatıldı.

Raporda, geçen iki haftada 16 kuruluş tarafından Myanmar ordusunun Arakan halkına yönelik muamelelerine ilişkin açıklama yapıldığı da belirtildi.

Myanmar ordusunun Arakan konusunda lobi çalışması

Raporda, Myanmar ordusunun, Arakan konusunda İsrail-Kanadalı Ari Ben-Menashe ve firması Dickens & Madson Canada'yı ordu lehine lobi faaliyetleri yürütmesi için kiraladığına işaret edildi.

Ben-Menashe'nin basına Myanmar ordusunun, Bangladeş'te mülteci kamplarında tutulan Arakanlıların ülkeye geri dönmesini istediğini ve "Myanmar ordusunu yanlış anlayan ABD ve diğer ülkelerle" ordunun iletişim kurmasına yardım edeceğini söylediği aktarılan raporda, şahsın kamplardaki Arakanlıların Myanmar'a dönmesi noktasında fon sağlaması konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurmakla görevlendirildiğini öne sürdüğü aktarıldı.

BM'den Bangladeş'teki kamplarda çıkan yangının ardından 14 milyon dolar yardım

Bangladeş'teki kamplarda çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, 400 kişinin kaybolduğu ve 45 bin mültecinin yerinden edildiği vurgulanan raporda, Birleşmiş Milletler (BM) Acil Durum Fonu'nun yangından dolayı evsiz kalanlara 14 milyon dolar yardım tahsis ettiği kaydedildi.

Raporda, kamplarda bir hafta içinde en az 6 yangın vakasının yaşandığı, mültecilerin kundaklama yapıldığına dair kanıt bulduklarını iddia ettikleri, bu durumun endişe verici olduğu ifade edildi.

Uluslararası topluma, Myanmar, Çin ve Bangladeş arasında imzalanan anlaşmayla "Bangladeş'teki mültecilerin ülkelerine geri dönmesi sürecinin hızlandırılması, Arakanlılardan dönme potansiyeli bulunanlar için köy ve kasabalarda elverişli şartların oluşturulması, mültecilerin göç ettikleri yere yerleştirilerek tüm temel haklarının temin edilmesini sağlayan vatandaşlıklarının yeniden verilmesi konusunda Myanmar ordusuna baskı yapmaları" tavsiye edilen raporda, Arakan'daki tüm mescitlerin açılması, insan kaçakçılarının eline düşerek hapse atılan Arakanlıların serbest bırakılması da talep edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Myanmar, Arakan, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakan Rohingya Birliği raporu: Myanmar'da siyasi kriz derinleşiyor - Son Dakika


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