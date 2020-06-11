Arakan Rohingya Birliğinden Facebook'a "Myanmarlı yetkililerin nefret söylemlerini yayınla" çağrısı - Son Dakika

Arakan Rohingya Birliğinden Facebook'a "Myanmarlı yetkililerin nefret söylemlerini yayınla" çağrısı

Arakan Rohingya Birliği (ARU), sosyal medya platformu Facebook'tan, "Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini yayınlamasını" istedi.

Arakan Rohingya Birliğinden Facebook'a

Arakan Rohingya Birliği (ARU), sosyal medya platformu Facebook'tan, "Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini yayınlamasını" istedi.

ARU'dan yapılan açıklamada, Facebook'un eski ve mevcut Myanmarlı yetkililerin, polis yetkililerinin ve bazı örgütlerin Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik propaganda ve nefret söylemlerini yayınlamasını talep etti.

Myanmarlı bazı askeri yetkililerin, polis yetkilileri ve bazı örgütlerin hesaplarının Facebook tarafından Ağustos 2018'de yasaklanmasının küçük bir adım olduğuna fakat yeterli olmadığına işaret edilen açıklamada Facebook'un, şeffaf davranarak bütün belge ve görüntüleri yayınlanması istendi.

Açıklamada Gambiya'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başvuru süreci devam ederken, Washington'da bölge mahkemesince görülen davada, Gambiya devleti adına alınan mahkeme kararı uyarınca Facebook'un yanlış bilgilendirmeler ve propaganda içeren belgeler ve görüntüleri paylaşması istendiği belirtildi.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

UAD, 23 Ocak'ta Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Facebook, Gambiya, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakan Rohingya Birliğinden Facebook'a 'Myanmarlı yetkililerin nefret söylemlerini yayınla' çağrısı - Son Dakika

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