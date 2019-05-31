Son Dakika Haberleri: Arakan ve Kamboçya'ya yardım
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Arakan ve Kamboçya'ya yardım

14 dakika önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan ve Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı.

Arakan ve Kamboçya'ya yardım, System.String[]
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan ve Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, içerisinde temel gıda maddeleri bulunan ramazan kumanyaları ve hayırseverlerin bağışladığı fitreler dağıtıldı.
Açıklamada ayrıca bölgede su kuyusu da açıldığı belirtilerek, hayırsever vatandaşların desteğiyle bölgelerdeki faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:42 Kaynak: AA
Arakan, Kamboçya, Güncel
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