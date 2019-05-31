Arakan ve Kamboçya'ya yardım
14 dakika önce
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan ve Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:42 Kaynak: AA
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arakan
ve Kamboçya
'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, içerisinde temel gıda maddeleri bulunan ramazan kumanyaları ve hayırseverlerin bağışladığı fitreler dağıtıldı.
Açıklamada ayrıca bölgede su kuyusu da açıldığı belirtilerek, hayırsever vatandaşların desteğiyle bölgelerdeki faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi.
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