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Arakanlı bir kadın Arjantin'de Myanmar ordusuna karşı ifade verdi - Son Dakika

Arakanlı bir kadın Arjantin'de Myanmar ordusuna karşı ifade verdi

19.08.2021 11:46
Arakanlı bir kadın Arjantin'de Myanmar ordusuna karşı ifade verdi, System.String[]

Arakanlı bir kadın, Arjantin'deki bir mahkemede Myanmar ordusunun Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırım yaptığına ilişkin ifade verdi.

Arakanlı bir kadın, Arjantin'deki bir mahkemede Myanmar ordusunun Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırım yaptığına ilişkin ifade verdi.

İngiltere merkezli Burma Arakan Örgütü'nden (BROUK) yapılan açıklamaya göre, güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan görgü tanığı, Myanmar ordusu tarafından kendi ülkelerinde insanlık dışı muameleye maruz kalan ve sıkışık Bangladeş kamplarında yaşayan altı Arakanlı kadından biri.

Tanık, 17 Ağustos'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Federal Ceza Temyiz Mahkemesinin duruşmasına çevrim içi katılarak, yaşadıklarını anlattı.

Mahkemede, Myanmar ordusunun Chuk Pyin ve Rakhine eyaletlerinde kocasını ve diğer insanları nasıl öldürdüğü hakkında ifade veren kadın, "Askerler yüzlerce insanı öldürdü. Bazı kadınlar öldürülmeden önce tecavüze uğradı. Askerler, köylerinde başka birçok kadına tecavüz etmeye devam etti ve ardından evlerini yakıp kül etti." dedi.

BROUK Başkanı Tun Khin, konuya ilişkin, "Bu, her yerdeki Arakanlı kardeşler için tarihi bir an. On yıllardır bize karşı yapılan soykırıma karşılık adalet için savaşıyoruz. Ancak, dünyanın herhangi bir yerinde ilk kez bir Arakanlı, bize karşı suçlar hakkında konuşmak için bir mahkemenin önünde tarafsız ve bağımsız bir şekilde çıkma şansına sahip." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki şiddet döngüsünü kırmanın tek yolunun adalet olduğunu belirten Khin, resmi olarak Tatmadaw olarak bilinen Myanmar silahlı kuvvetlerinin "kanlı eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini" aktardı.

Khin, Arakan'ı halk olarak yok etmeye çalışan ordunun 1 Şubat darbesinden bu yana ülkeyi kontrol altına aldığı konusunda da uyarıda bulundu.

Dava Arjantin yargısı tarafından kabul edilirse, dünyanın herhangi bir yerindeki Arakanlıların durumuyla ilgili ilk evrensel yargı davası olacak ve "toplu katliam, zorla kaybetme, yaygın işkence, cinsel şiddet ve toplu hapis cezası" da dahil olmak üzere Myanmar'da Rohingyalara karşı işlenen tüm suçları kapsayacak.

Suçlananlar arasında Myanmar'da askeri darbeyle idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey askeri yetkililerin de yer aldığı davada BROUK'un hukuk danışmanlığını, Myanmar'daki insan hakları konusunda eski bir Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörü olan Tomas Ojea Quintana üstleniyor.

BROUK, Kasım 2019'da Myanmar'ın sivil ve askeri liderlerinin Rohingyalara karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemedeki rolüne ilişkin soruşturma açılması için evrensel yargı ilkesine dayanarak bir dilekçe vermişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1001 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Soykırım, Arjantin, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arakanlı bir kadın Arjantin'de Myanmar ordusuna karşı ifade verdi - Son Dakika


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