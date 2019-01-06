Arakanlı İkizleri Türk Doktorlar Hayata Döndürdü

Anne karnında kalpleri duran Arakanlı ikizler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Sahra Hastanesi'ndeki Türk doktorların çabalarıyla hayata döndü.

Anne karnında kalpleri duran Arakanlı ikizler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Sahra Hastanesi'ndeki Türk doktorların çabalarıyla hayata döndü.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 haftalık hamile bir kadın Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'ne getirildi.



"Preeklemsi" ve "eklemsi" nöbeti geçiren hastanın ikiz gebeliği olduğu ancak bebeklerden fetal kalp sesi alınamadığı belirlendi.



Hasta acil olarak sezaryene alınırken, ikiz bebeklerin kalbi Türk doktorların gayretiyle tekrar çalıştırıldı.



Arakanlı ikiz bebeklerden erkeğe "Amaorara" kıza ise "Ameorara" ismi verildi.



Bebekler, hastanede kuvözlere alındı ve tedavilerine başlandı. Bir gün sonra bebeklere anne sütü verilmeye, iki gün sonra da dış ortamda anneleri tarafından emzirilmeye başlandı.



Durumu iyi olan anne ve bebekleri hastaneden taburcu edildi.



Türk Hastanesi mültecilere şifa dağıtıyor



Öte yandan, Myanmar'daki sistematik katliamdan kaçan yüz binlerce Arakanlı mülteci Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışıyor.



Türkiye, bölgede yaşanan insani krizin başından beri mültecilerin yanında olmaya devam ediyor.



Bölgede Türk insani yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AFAD, Arakanlı mülteciler için barınma üniteleri kuruyor, su kuyuları açıyor.



AFAD ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle açılan Türk Sahra Hastanesi'nde son 1 yılda 180 binden fazla hasta muayene edildi, bin 215 hasta ameliyat edildi.



Hastanede, 106 bebek de dünyaya gözlerini açtı.

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