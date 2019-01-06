Son Dakika Haberleri: Arakanlı İkizleri Türk Doktorlar Hayata Döndürdü

Arakanlı İkizleri Türk Doktorlar Hayata Döndürdü

37 dakika önce İlandır

Anne karnında kalpleri duran Arakanlı ikizler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Sahra Hastanesi'ndeki Türk doktorların çabalarıyla hayata döndü.

Arakanlı İkizleri Türk Doktorlar Hayata Döndürdü, System.String[]
Anne karnında kalpleri duran Arakanlı ikizler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş'te açtığı Sahra Hastanesi'ndeki Türk doktorların çabalarıyla hayata döndü.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 haftalık hamile bir kadın Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'ne getirildi.

"Preeklemsi" ve "eklemsi" nöbeti geçiren hastanın ikiz gebeliği olduğu ancak bebeklerden fetal kalp sesi alınamadığı belirlendi.

Hasta acil olarak sezaryene alınırken, ikiz bebeklerin kalbi Türk doktorların gayretiyle tekrar çalıştırıldı.

Arakanlı ikiz bebeklerden erkeğe "Amaorara" kıza ise "Ameorara" ismi verildi.

Bebekler, hastanede kuvözlere alındı ve tedavilerine başlandı. Bir gün sonra bebeklere anne sütü verilmeye, iki gün sonra da dış ortamda anneleri tarafından emzirilmeye başlandı.

Durumu iyi olan anne ve bebekleri hastaneden taburcu edildi.

Türk Hastanesi mültecilere şifa dağıtıyor

Öte yandan, Myanmar'daki sistematik katliamdan kaçan yüz binlerce Arakanlı mülteci Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışıyor.

Türkiye, bölgede yaşanan insani krizin başından beri mültecilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bölgede Türk insani yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AFAD, Arakanlı mülteciler için barınma üniteleri kuruyor, su kuyuları açıyor.

AFAD ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle açılan Türk Sahra Hastanesi'nde son 1 yılda 180 binden fazla hasta muayene edildi, bin 215 hasta ameliyat edildi.

Hastanede, 106 bebek de dünyaya gözlerini açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Bangladeş, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu!

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:24:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arakanlı İkizleri Türk Doktorlar Hayata Döndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]