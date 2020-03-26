Arakanlı mülteciler Bangladeş'teki kamplarda koronavirüse karşı savunmasız

Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.

2017'de Myanmar'daki askeri baskı ve etnik şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar, uzmanlara göre yeni tip koronavirüsün hızla yayılması için elverişli bir ortam oluşturuyor.