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Arakanlı mülteciler Bangladeş'teki kamplarda koronavirüse karşı savunmasız
6 saat önce
Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.
Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.
2017'de Myanmar'daki askeri baskı ve etnik şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar, uzmanlara göre yeni tip koronavirüsün hızla yayılması için elverişli bir ortam oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:02
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